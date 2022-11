Basket: Nba, Banchero non basta ai Magic, i Nets trascinati da Durant vincono 109-102

Novembre 29, 2022

New York, 29 nov. – (Adnkronos) – I Brooklyn Nets (11-11) superano in casa gli Orlando Magic (5-16) per 109-102. La quarta vittoria consecutiva dei Nets al Barclays Center porta la firma indelebile di Kevin Durant, che cambia marcia in un terzo quarto da 19 punti e spinge Brooklyn con due parziali da 8-0 e da 10-0 nella frazione, creando un vantaggio che i Magic non riescono mai a colmare. I padroni di casa tornano così al 50% di vittorie nonostante l’infortunio di Ben Simmons, che esce a inizio secondo quarto alle prese con il ginocchio sinistro che continua a dargli problemi.

Pur a 34 anni, Durant sembra invece non invecchiare mai. Alla seconda serata di un back-to-back non solo gioca 39 minuti, ma lo fa realizzando il suo massimo stagionale da 45 punti, sbagliando appena 5 dei 24 tiri tentati nella sua serata e aggiungendo 7 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi e 2 stoppate al suo bottino. Insieme a lui ci sono i 20 punti di Kyrie Irving e i 17 a testa di Nic Claxton (anche 13 rimbalzi) e di Joe Harris in uscita dalla panchina.

Non bastano ancora una volta i 24 punti di Paolo Banchero (9/17 al tiro, 4 rimbalzi, 5 assis) ai Magic, incapaci di trovare contromisure difensive allo scatenato KD. Il rookie di passaporto italiano ci prova in tutti i modi, ma è costretto ad alzare bandiera bianca contro un avversario straripante a cui chiede la maglia a fine gara. Anche Bol Bol chiude a quota 24, mentre Franz Wagner ne aggiunge 21 e Gary Harris 19, ma la panchina segna appena 11 punti con 3/16 al tiro spalmati su quattro giocatori.