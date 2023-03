Basket: Nba, Banchero segna 20 punti ma Orlando perde in casa contro Milwaukee

Marzo 8, 2023

Orlando, 8 mar. – (Adnkronos) – Non si ferma la corsa in testa alla Eastern Conference dei Milwaukee Bucks (47-18), che anche senza l’influenzato Giannis Antetokounmpo e l’acciaccato Jrue Holiday battono a domicilio i Magic (27-39) per 134-123 e conquistano la vittoria n°18 nelle ultime 19 gare. Merito dei 26 punti di Brook Lopez, dei 24 a testa di Jevon Carter e Khris Middleton (che nella prima da titolare del 2023 aggiunge anche 11 assist) e dei 16 punti e 11 rimbalzi di Bobby Portis. I Magic tagliati fuori nel finale e sconfitti senza riuscire a riportarsi a contatto, nonostante i 23 punti realizzati a gara in corso da Cole Anthony. Sono 20 invece quelli raccolti da Paolo Banchero, che nei 33 minuti sul parquet ne mette uno in meno di Franz Wagner tirando 7/18 dal campo, 2/5 dall’arco (il tiro da tre è tornato almeno in parte a funzionare) con quattro rimbalzi e tre assist a condire il suo boxscore.