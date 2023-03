Basket: Nba, Banchero segna 27 punti ma Orlando perde a San Antonio

Marzo 15, 2023

San Antonio, 15 mar. -(Adnkronos) – Facile vittoria casalinga per San Antonio (18-50) che supera 132-114 Orlando (28-41). Record di franchigia per gli Spurs che mandano a bersaglio ben 22 triple e raccolgono il massimo stagionale da 39 assist nel match vinto con ampio margine contro i Magic – trascinati dai 29 punti e 11 rimbalzi di un Jeremy Sochan che ci teneva a essere il miglior rookie in campo, al fianco del quale Zach Collins ne aggiunge 25 con sei rimbalzi e cinque assist. San Antonio è 6-27 di record nel 2023, ma ha vinto quattro delle ultime sette gare.

Chi invece ha fatto capire di non avere alcuna intenzione di correre per andare a prendersi un posto al play-in è la squadra della Florida, che ha perso cinque delle ultime sette gare – proprio ora che diventava fondamentale dare continuità ai risultati. Non bastano i 27 punti di un ottimo Paolo Banchero che aggiunge anche sei rimbalzi in un match da 11/21 al tiro, 2/4 dall’arco ma con -20 di plus/minus. Al suo fianco 16 punti e 10 rimbalzi di Wendell Carter Jr e 13 con 13 tiri e sei passaggi vincenti di Markelle Fultz.