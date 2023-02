Basket: Nba, Banchero trascina Orlando alla vittoria a New Orleans

Febbraio 28, 2023

New Orleans, 28 feb. -(Adnkronos) – Successo pesante per Orlando (26-36) che passa a New Orleans (30-32) per 101-93 grazie a uno scatenato Paolo Banchero. Il ventenne di Seattle con passaporto italiano è decisivo con i suoi canestri nel finale e insieme a Franz Wagner condannano i Pelicans alla quarta sconfitta in fila che certifica il disastro 2023 di una squadra totalmente stravolta dall’infortunio di Zion Williamson e incapace di andare oltre i 25 punti con 8/19 al tiro di Brandon Ingram e i 18 con 18 tiri e diversi errori (soprattutto dall’arco, 1/8) di CJ McCollum.

Sussulto d’orgoglio di Banchero che gioca la miglior partita del suo mese di febbraio (in altalena e pieno di diversi passaggi a vuoto): 29 punti con 10/18 al tiro e 9/11 dalla lunetta, condito con otto rimbalzi e quattro assist, ritrovando quello smalto e lucidità che una stagione così serrata rischia di toglierti a causa dell’affanno. Bene anche Markelle Fultz da 14 punti e cinque passaggi vincenti, gli stessi punti realizzati da Mo Wagner in uscita dalla panchina.