Basket: Nba, Blazers ko 120-107 e quarta vittoria di fila per Phoenix

Novembre 22, 2023

Phoenix, 22 nov. – (Adnkronos) – Quarto successo consecutivo per i Phoenix Suns (8-6) che superano in casa per 120-107 i Portland Trail Blazers (3-11) che acuiscono il loro momento di crisi. Gli ospiti hanno 26 punti da Jerami Grant e 19 da Malcolm Brogdon, ma non riescono mai a impensierire davvero i padroni di casa. Kevin Durant (31 punti) e Devin Booker (28) guidano Phoenix, che trova anche un’ottima prova dell’ex di serata Jusuf Nurkic (18 punti, 12 rimbalzi e 4 stoppate).