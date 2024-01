Basket: Nba, Boston senza Tatum ko in trasferta contro i Pacers

Gennaio 9, 2024

Indianapolis, 9 gen. -(Adnkronos) – I Boston Celtics (28-8), la squadra con il miglior record dell’intera Nba, vanno ko in trasferta per 133-131 sul campo degli Indiana Pacers (21-15). Gli ospiti sono senza Jayson Tatum, a riposo per un problema alla caviglia sinistra, i padroni di casa perdono Tyrese Haliburton nel 2° quarto per uno stiramento alla coscia a sinistra e a decidere la sfida tra Indiana e Boston sono i liberi finali di Benedict Mathurin, migliore dei suoi con 26 punti uscendo dalla panchina. Agli ospiti non basta un super Jaylen Brown, perché il fallo commesso da Kristaps Porzingis a 0.5 secondi dalla fine sulla tripla di Mathurin li condanna alla sconfitta. Senza Tatum il peso dell’attacco biancoverde pesa sulle spalle di Brown, che risponde presente con una prestazione da 40 punti tirando 17/26 dal campo e 3/4 da tre. Nel finale concitato l’ala dei Celtics sta per andare in lunetta sul pari a quota 131, ma gli arbitri ritornano sulla loro decisione cancellando il fallo fischiato a Buddy Hield e dando a Indiana la palla che poi porterà i Pacers alla vittoria.