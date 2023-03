Basket: Nba, Brooklyn ko 118-104 e 15/a vittoria di fila per Milwaukee

Marzo 1, 2023

New York, 1 mar. – (Adnkronos) – I Bucks (44-17) vincono a Brooklyn 118-104 chiudendo un mese di febbraio perfetto con 10 vittorie su 10, portando a 15 la loro striscia di successi e prendendosi di forza il primo posto a Est. Merito soprattutto della difesa, che tiene i Nets (34-27) a soli 42 punti nella ripresa infliggendo loro la settima sconfitta nelle ultime nove gare, nonostante i 31 punti di Mikal Bridges e i 26 di Spencer Dinwiddie. Giannis Antetokounmpo è tornato e ha giocato subito ad alto livello. Dopo aver saltato la partita contro Phoenix per un problema al quadricipite, il due volte Mvp ricomincia da dove aveva lasciato realizzando una prestazione da 33 punti e 15 rimbalzi, anche se il parziale di 18-7 che cambia la partita nel terzo quarto arriva dopo il suo ritorno in panchina a seguito del quarto fallo. A spingere gli ospiti sono anche i 18 punti di Khris Middleton, i 14 di Jrue Holiday e i 13 con 10 rimbalzi di Brook Lopez.