Basket: Nba, Chicago vince a Philadelphia dopo 2 supplementari

Philadelphia, 21 mar. -(Adnkronos) – Colpo esterno di Chicago (34-37) che vince 109-105 dopo due tempi supplementari a Philadelphia (48-23). I Bulls realizzano uno dei risultati più sorprendenti della serata Nba, interrompendo a 8 la striscia di successi in fila dei Sixers. A trascinare la squadra dell’Illinois alla quinta vittoria nelle ultime sei gare sono i 26 punti di Zach LaVine, i 25 di DeMar DeRozan e i 21 con 12 rimbalzi di Nikola Vucevic.

Dopo 12 vittorie consecutive si interrompe anche la striscia di imbattibilità di Joel Embiid contro i Chicago Bulls, per quanto il candidato Mvp chiuda comunque con 37 punti (decima gara in fila da 30+), 16 rimbalzi e 3 stoppate. Tyrese Maxey con 22 punti, De’Anthony Melton con 19 e Tobias Harris con 14 sopperiscono solo in parte alla serata difficile di James Harden, che distribuisce 12 assist ma tira solo 2/14 (con 0/6 da tre) per appena 5 punti, alle prese con un problema al piede come confermato da coach Rivers dopo la partita.