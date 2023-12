Basket: Nba Cup, i Bucks dominano i Knicks 146-122 e volano in semifinale

Dicembre 6, 2023

Milwaukee, 6 dic. – (Adnkronos) – I Milwaukee Bucks raggiungono gli Indiana Pacers in semifinale di Nba Cup per la Eastern Conference. Per la squadra del Wisconsin facile successo per 146-122 sui New York Knicks. I Bucks, dopo essere andati all’intervallo lungo sopra di soli 3 punti, ingranano le marce alte nel 3° quarto e scappano senza più voltarsi indietro. Milwaukee tira con il 60.4% dal campo e il 60.5% da tre e, oltre al solito Giannis Antetokounmpo, ha un Damian Lillard da 28 punti, 7 assist e 5/7 da tre. Ai Knicks non bastano un Julius Randle in grande serata e i 24 di Jalen Brunson.

La partita di Antetokounmpo inizia con uno spavento, perché dopo meno di due minuti di gioco, nel tentativo di strappare un rimbalzo, atterra sulla caviglia di Julius Randle e rimane a terra per il dolore. Quando si rialza, il greco zoppica leggermente ma segna comunque 10 dei primi 13 punti dei Bucks, chiudendo con la doppia doppia da 35 punti, 12 rimbalzi e 15/22 dal campo.0

I Knicks rimangono in partita per tutto il primo tempo, ed è in gran parte grazie a Julius Randle che nei primi due quarti segna 25 senza sbagliare nemmeno un tiro. La seconda parte di gara sarà si rivela po’ più complicata, ma l’ala di New York chiude lo stesso con 41 punti totali e il 73.7% dal campo.