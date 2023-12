Basket: Nba, Doncic non basta a Dallas, Mavs ko a Denver

Dicembre 19, 2023

Denver, 19 dic. – (Adnkronos) – I campioni Nba in carica dei Denver Nuggets (18-10) battono in casa 130-104 i Dallas Mavericks (16-10). Dopo la sconfitta contro i Thunder di sabato, la squadra del Colorado domina fin dalla prima palla a due. Jamal Murray (22 punti) e Aaron Gordon (21) guidano i Nuggets, che mandano in doppia cifra quattro giocatori in uscita dalla panchina, con un Reggie Jackson da 20 punti e 4 assist. I Mavs si affidano al solito, ottimo Luka Doncic, ma al di là dello sloveno l’unico ad andare in doppia cifra per Dallas è Dante Exum con 11 punti.

Troppo poco per pensare di impensierire Denver. Dallas non dà quasi mai l’impressione di poter vincere a Denver, ma in qui rari momenti è Doncic a prendersi la scena, quasi in solitaria. Per la stella dei texani tripla doppia sfiorata con 38 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Non ci va lontano nemmeno il suo grande amico Nikola Jokic, che però non tocca la doppia cifra in nessuna categoria statistica chiudendo con 8 punti, 9 rimbalzi e 7 assist.