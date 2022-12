Basket: Nba, Doncic segna 50 punti e trascina Dallas alla vittoria nel derby con Houston

Dicembre 24, 2022

Houston, 24 dic. – (Adnkronos) – I Maverick si portano a casa il derby texano, imponendosi 112-106 a Houston sui Rockets, grazie ad una prestazione mostruosa da parte di Luka Doncic. I padroni di casa con i 24 punti di Jabari Smith e i 23 di Jalen Green tengono aperti i conti fino all’ultimo minuto, quando è una tripla di Doncic a 18 secondi dalla fine a portare i suoi da +2 a +5, infliggendo a Houston la quinta sconfitta consecutiva nonostante un quintetto tutto in doppia cifra.

La tripla di Doncic è anche quella che gli permette di toccare quota 50 nella sua partita, suo massimo stagionale e a un punto dal massimo in carriera fissato lo scorso febbraio. Per il candidato Mvp 17/30 al tiro di cui 6/12 da tre, distribuendo anche 10 assist per i compagni – portando il suo totale a 76 punti segnati o assisti sui 112 di squadra (pari al 67%). Insieme a Doncic ci sono solo due Mavs in doppia cifra, Spencer Dinwiddie e Davis Bertans a quota 11 a testa.