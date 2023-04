Basket: Nba, Embiid segna 52 punti e i suoi sconfiggono 103-101 i Celtics

Aprile 5, 2023

Philadelphia, 5 apr. -(Adnkronos) – Joel Embiid gioca una partita monumentale e conduce i suoi Philadelphia 76ers (52-27) alla vittoria per 103-101 contro Boston. I Celtics (54-25) mettono il tiro del pareggio nelle mani di Jayson Tatum ma la sua conclusione sulla sirena finisce corta, graziando una serie di errori clamorosi dei Sixers nel finale di gara che avevano rimesso in partita Boston anche in una serata no dei biancoverdi. Dire che Joel Embiid si è caricato i Sixers sulle spalle sarebbe riduttivo: 52 punti, 13 rimbalzi e 6 assist con 20/25 al tiro e 12/13 ai liberi è una prestazione strepitosa, specialmente in una partita a basso punteggio in cui a malapena si superano i 100 punti segnati. James Harden fa il suo con 20 punti e 10 assist e PJ Tucker firma una tripla cruciale all’interno del suo 3/3 dall’arco per 11 punti, mentre i Celtics privi di Jaylen Brown non vanno oltre i 26 di Derrick White, i 19 di Tatum, i 18 di Malcolm Brogdon e i 17 di Marcus Smart.