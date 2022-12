Basket: Nba, facile vittoria casalinga per Cleveland su Utah, 10′ in campo per Fontecchio

Dicembre 20, 2022

Cleveland, 20 dic. – (Adnkronos) – Facile successo casalingo per 122-99 di Cleveland (21-11) su Utah (17-16). La quarta vittoria in fila dei Cavaliers arriva nel segno del grande ex, Donovan Mitchell, che ritrova i Jazz e li punisce con 23 punti in 23 minuti, per dare alla squadra dell’Ohio il 15° successo in 17 gare interne (miglior record Nba tra le mura amiche). Tutto il quintetto Cavs è in doppia cifra (con Jarrett Allen a 20+11 rimbalzi) e dalla panchina Cedi Osman ne segna 22, mentre ai Jazz non bastano i 24 punti di Lauri Markkanen e i 23 di Jordan Clarkson. Sotto di 18 già all’intervallo, coach Will Hardy nel quarto quarto dà spazio a tutti, in una gara sostanzialmente già persa. Simone Fontecchio ha il merito di entrare in rotazione già nel primo tempo, anche se non incide nei 4 minuti che gli vengono concessi, e poi torna per mettere gli unici 3 punti della sua partita nell’ultimo periodo, chiudendo con 1/4 al tiro in 10 minuti totali.