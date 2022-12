Basket: Nba, facile vittoria dei Sixers in casa sui Kings

Dicembre 14, 2022

Philadelphia, 14 dic. -(Adnkronos) – Tutto facile per i Philadelphia 76ers (15-12) che superano in casa 123-103 i Sacramento Kings (14-12). I Sixers segnano 80 punti nel solo primo tempo e toccano più volte il +28 in una gara dominata dal secondo quarto in poi. Per Philadelphia è la terza vittoria consecutiva per cominciare una serie di sette gare in fila davanti al proprio pubblico, spaccando in due la partita con un secondo quarto da 41-23. Ai Kings non bastano i 22 punti di Domantas Sabonis per evitare la terza sconfitta nelle prime quattro gare di un giro a est da sei partite.

Dopo i 53 punti contro Charlotte, Joel Embiid si ‘limita’ a soli 31 con 10/16 al tiro e 11/13 ai liberi, aprendo spazi per tutti i compagni. Il centro viene infatti raddoppiato sistematicamente e tutti gli altri ne approfittano, a partire da Tobias Harris con 21 punti, 7 rimbalzi e 9 assist e James Harden, che in meno di 36 minuti mette assieme 21 punti, 7 rimbalzi, 15 assist e 5 recuperi. In doppia cifra anche Matisse Thybulle in una rara serata buona al tiro (3/4 dalla lunga distanza) per dei Sixers che, anche senza Tyrese Maxey e De’Anthony Melton, risalgono in classifica.