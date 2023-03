Basket: Nba, George si fa male al ginocchio destro, Clippers in ansia per la loro stella

Marzo 22, 2023

Los Angeles, 22 mar. -(Adnkronos) – Infortunio alla gamba destra per Paul George, crollato a terra a meno di cinque minuti dalla sirena del match perso poi in volata contro Oklahoma City a seguito di una torsione innaturale del ginocchio – piantato male a terra dopo il contatto in aria involontario con la gamba di Lu Dort. Un rimbalzo che si è trasformato nell’ennesimo momento drammatico nella storia recente dei Clippers che paiono davvero essere una franchigia maledetta dal destino anche quando il roster e i talenti a disposizione per provare a vincere ci sono tutti. Un duro colpo che lo ha tenuto a terra per diversi minuti. L’ex Indiana Pacers è stato portato poi fuori a spalla. Non si conosce ancora la reale entità dell’infortunio – come raccontato in conferenza stampa da coach Tyronn Lue ma si teme possa essere grave. In una serata in cui George sperava che restasse come highlight la sua meravigliosa schiacciata con rotazione in aria a 360°, potrebbero invece infrangersi per l’ennesima volta le speranza playoff dei Clippers.