Basket: Nba, Gobert squalificato una giornata per il pugno a Anderson

Aprile 11, 2023

Minneapolis, 11 apr. -(Adnkronos) – Il centro dei Minnesota Timberwolves Rudy Gobert non ha viaggiato con la squadra per Los Angeles e non giocherà la sfida di Play-in contro i Lakers. La notizia arriva all’indomani del pugno al petto del compagno di squadra Kyle Anderson e di uno scontro meno evidente ma altrettanto grave con coach Chris Finch, nel corso del match fra Wolves e Pelicans che ha chiuso la regular season Nbap. Gobert, che nel frattemo si era scusato sui social, tornerà però disponibile per il prossimo match di Minnesota (gara 1 di playoff con Memphis, se batte i Lakers; l’altra sfida di Play-in, se perde in California).