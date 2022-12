Basket: Nba, Golden State ko a Milwaukee 128-111

Dicembre 14, 2022

Milwaukee, 14 dic. – (Adnkronos) – Netta vittoria casalinga per Milwaukee (20-7) che supera 128-111 i campioni Nba in carica di Golden State (14-14). I Bucks prendono il controllo del match a metà primo quarto e non mollano più il vantaggio nel punteggio, arrivando anche al +26 nel corso della partita. I Warriors confermano le loro difficoltà lontano da casa (2 vittorie e ben 12 sconfitte) concedendo per l’ennesima volta almeno 114 punti agli avversari. Steph Curry è il migliore dei suoi a quota 20 ma tirando appena 6/17 dal campo di cui 3/10 da tre, con coach Steve Kerr che toglie i suoi titolari nel quarto periodo.

A Giannis Antetokounmpo bastano meno di 30 minuti per mettere assieme l’ennesima doppia doppia della sua stagione, chiudendo con 30 punti, 12 rimbalzi e 5 assist anche in una serata in cui litiga con il suo tiro (1/6 da tre e 11/17 ai liberi). Anche senza Jrue Holiday fuori per influenza, i Bucks si rimettono in carreggiata dopo la brutta sconfitta di Houston grazie ai 25 punti e 11 rimbalzi di Bobby Portis e i 20 del rientrante Khris Middleton, dominando sotto i tabelloni con un eloquente 55-37.