Basket: Nba, Haliburton show e Indiana vince ad Atlanta

Novembre 22, 2023

Atlanta, 22 nov. – (Adnkronos) – Gli Indiana Pacers vincono 157-152 ad Atlanta e si qualificano per la fase a eliminazione diretta della Nba Cup, trascinati da un super Tyrese Haliburton. I padroni di casa accettano di giocare al ritmo degli ospiti, trovano una serata di grande ispirazione dei loro esterni (38 punti per Trae Young, 28 per Dejounte Murray e 26 per Bogdan Bogdanovic) ma si devono arrendere a un Haliburton sempre più superstar. L’ex playmaker dei Sacramento Kings segna 37 punti a quali aggiunge 16 assist, 5 rimbalzi, 3 palle recuperate e una leadership totale sulla squadra.