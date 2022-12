Basket: Nba, Harden e Middleton vicini al ritorno in campo

Dicembre 1, 2022

New York, 1 dic. – (Adnkronos) – James Harden e Khris Middleton vicini al ritorno in campo. Il ‘Barba’ ha giocato nove partite in stagione, prima di doversi fermare per una distorsione al piede destro. Infortunio che appare quasi del tutto alle spalle, con il rientro in campo previsto a Houston lunedì, all’inizio di una serie di tre partite in trasferta per i Sixers. Harden prima dello stop ha viaggiato in doppia doppia a 22 punti e 10 assist di media, con 7 rimbalzi e il 44.2% al tiro. Nelle partite senza di lui però Philadelphia è stata la migliore difesa della lega vincendo 8 gare e perdendone 5, con altri giocatori saliti di colpi, e di minutaggio, come Shake Milton e Paul Reed. Ora bisognerà vedere come Doc Rivers gestirà il rientro del suo All-Star e quello successivo di Tyrese Maxey.

Ancor prima di Harden dovrebbe scendere in campo Middleton. Il secondo ‘violino’ di Milwaukee non ha ancora giocato in stagione, dopo l’operazione in estate al polso. Il suo debutto è atteso nella partita di venerdì contro i Los Angeles Lakers. I Bucks anche senza di lui sono andati forte grazie soprattutto a un super Antetokounmpo, e si trovano al secondo posto della Eastern Conference con 15 vittorie e 5 sconfitte. Milwaukee ha potuto contare sulla migliore difesa da inizio stagione, con un Brook Lopez capace di difendere il ferro come pochissimi altri nella lega. In attacco però la squadra di Mike Budenholzer ha faticato parecchio (solo 18esimo attacco Nba), e lì il contributo di Middleton dovrebbe far fare ai Bucks un ulteriore salto di qualità.