Basket: Nba, Hornets in ansia per l’infortunio alla caviglia di LaMelo Ball

Ottobre 11, 2022

Charlotte, 11 ott. – (Adnkronos) – Charlotte Hornets per l’infortunio alla caviglia della loro stella LaMelo Ball. Nel terzo quarto della gara interna persa contro gli Washington Wizards, infatti, il playmaker 21enne è crollato a terra dopo aver subito una brutta distorsione della caviglia sinistra, colpa di un pestone involontario di Anthony Gill sul suo piede mentre stava penetrando a canestro. Ball è rimasto a terra per diversi minuti ed è stato aiutato a rialzarsi dai compagni: pur riuscendo a tirare i due tiri liberi a disposizione, è subito rientrato negli spogliatoi senza più tornare in campo.

Solo gli esami diranno se sarà a disposizione per il debutto in regular season previsto il 19 ottobre a San Antonio: “Incrociamo le dita e speriamo che non sia qualcosa di serio”, ha detto coach Steve Clifford, che ha già i suoi bei problemi da risolvere per una squadra che non è sembrata competitiva nelle prime quattro uscite di questo pre-campionato, tutte perse.