Basket: Nba, i Brooklyn Nets si affidano a coach Vaughn fino al 2027

Febbraio 22, 2023

New York, 22 feb. – (Adnkronos) – Da oggi la carica di allenatore dei Brooklyn Nets per Jacques Vaughn ha un significato diverso. Dopo essere stato promosso a capo allenatore in seguito all’allontanamento di Steve Nash, Vaughn ha ottenuto dai Nets l’estensione contrattuale in virtù di un accordo pluriennale che lo lega alla franchigia newyorkchese fino alla stagione 2026-27.

Brooklyn, attualmente quinta nella Eastern Conference con un record di 34 vittorie e 24 sconfitte, è però 32-19 (quinto miglior record NBA) dal 1 novembre a oggi, da quando Vaughn è subentrato all’esonerato Nash sulla panchina dei Nets. “Ha avuto un impatto immediato e di valore incommensurabile sulla nostra organizzazione – ha dichiarato il GM di Brooklyn Sean Marks – dimostrando grandi doti di comunicazione e leadership oltre a eccezionali istinti per il gioco”.

Con lui alla guida i Nets hanno collezionato 12 vittorie in fila tra il 7 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023: certo, quella era ancora la squadra di Irving e Durant, mentre oggi Irving e Durant non ci sono più e Vaughn è chiamato a mantenere un certo standard di prestazioni con i nuovi arrivati Mikal Bridges e Cameron Johnson e sfruttando l’ottima stagione di Nic Claxton.