Basket: Nba, i Celtics travolgono gli Heat a Miami 143-110

Gennaio 26, 2024

Miami, 26 gen. – (Adnkronos) – I Boston Celtics (35-10) travolgono in trasferta i Miami Heat (24-21) nella rivincita della finale della Eastern Conference della passata stagione, vinta dalla franchigia della Florida a gara-7. I Celtics arrivano a Miami con l’intenzione di mandare un messaggio a tutta la Eastern Conference e ottengono la vittoria con il margine più ampio nella lunga storia (172 partite) dei confronti con gli Heat tra regular season e playoff. L’unica cattiva notizia per Boston, che trova 26 punti da Jayson Tatum, arriva dalla caviglia di Kristaps Porzingis (19 punti) uscito in anticipo. Serataccia per i ragazzi di Erik Spoelstra, con l’ultimo arrivato Terry Rozier ancora molto impreciso (7 punti con 3/10 dal campo).