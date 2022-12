Basket: Nba, i Jazz di Fontecchio battuti in casa dai Blazers

Dicembre 4, 2022

Salt Lake City, 4 dic. -(Adnkronos) – Portland vince 116-111 in trasferta contro Utah nella gara più divertente della notte, combattuta fino alla fine e decisa dalla stoppata di Anfernee Simons – protagonista indiscusso della sfida – che ferma il tentativo del potenziale 114 pari da parte di Jordan Clarkson (24 punti e 10/26 al tiro per lui) a meno di 5 secondi dalla sirena, permettendo così ai Blazers di interrompere una striscia di tre sconfitte in fila anche grazie ai 33 punti con 10/18 al tiro di Jerami Grant. È Simons a vestire i panni del Damian Lillard (ancora fuori a causa dell’infortunio alla gamba destra), che ritocca a rialzo il suo massimo in carriera: per lui sono 45 punti (23 dei quali andati a bersaglio nel solo primo quarto) con 15/25 al tiro, 7/12 dall’arco, trovando il fondo della retina nei momenti cruciali e approfittando del lavoro sotto canestro di un Jusuf Nurkic da 15 punti e 14 rimbalzi – gli stessi raccolti da Trendon Watford, che mai ne aveva messi a referto così tanti in carriera in Nba. Paga il back-to-back anche Simone Fontecchio, che viene utilizzato di nuovo da coach Will Hardy e chiude con tre punti a referto, 1/4 al tiro, due rimbalzi e un assist in 12 minuti di gioco in uscita dalla panchina. Un contributo che non cambia il corso della sfida per i Jazz, che mandano tutto il quintetto in doppia cifra ma incassano la sesta sconfitta nelle ultime otto gare.