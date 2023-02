Basket: Nba, i Thunder rovinano la festa di James e battono i Lakers 133-130

Febbraio 8, 2023

Los Angeles, 8 feb. -(Adnkronos) – C’è anche una partita, quasi a corollario della serata storica che vede protagonista LeBron James, e i Thunder (26-28) “rovinano” la festa Lakers (25-30) andando a sbancare la Crypto.com Arena con il punteggio di 133-130. La difesa gialloviola non riesce a fermare infatti l’attacco dei Thunder, che tira il 50% da tre (17/34) e fa ancora meglio dal campo con ottimi contributi da parte di Jalen Williams (25 punti e 6 recuperi), Josh Giddey (20) e della panchina (16 per Muscala, 15 per Isaiah Joe). A LeBron James servivano 36 punti per battere il record di Kareem e a fine gara ne segna 38, perché per via del dolore al piede gli ultimi minuti della partita li passa in panchina e non in campo. Per lui una serata da 13/20 al tiro (con 4/6 da tre) e 8/10 dalla lunetta, con anche 7 rimbalzi, 3 assist e 3 recuperi. L’unica cosa che manca per rendere perfetta la sua serata è una vittoria, ma questa sconfitta forse sarà meno amara di altre. Al solito il miglior marcatore dei Thunder è un Shai Gilgeous-Alexander che tocca quota 30 punti con 9/17 dal campo ma tanti viaggi in lunetta, dove sbaglia solo una volta (11/12 per lui). Ci aggiunge anche 8 assist e 2 recuperi in 38 minuti, guidano i suoi di nuovo al successo dopo il ko subito per mano di Klay Thompson e di Golden State.