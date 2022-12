Dicembre 24, 2022

New York, 24 dic. – (Adnkronos) – Spettatore d’eccezione seduto in prima fila al Barclays Center di New York a seguire con grande attenzione la sfida tra Brooklyn e Milwaukee, Zlatan Ibrahimovic non ha voluto perdere l’occasione di godersi un match tra due grandi squadre della Nba, vinta dai padroni di casa 118-100. A fine gara anche Kyrie Irving, stella dei Nets, è andato a salutarlo e si è fermato a chiacchierare con lui, consegnandogli una delle sue maglie della gara.