Basket: Nba in lutto per la morte di Willis Reed, due volte campione con i New York Knicks

Marzo 22, 2023

New York, 22 mar. -(Adnkronos) – Proprio nell’anno in cui si celebra il mezzo secolo dall’ultimo titolo Nba dei New York Knicks, il capitano e centro di quella squadra, Willis Reed, è venuto a mancare, all’età di 80 anni. Il suo nome rimarrà per sempre legato ai colori bluarancio, con cui ha vinto gli unici due titoli della storia della franchigia (nel 1970 e nel 1973, venendo votato in entrambe le occasioni MVP delle finali) ma che in dieci anni ai Knicks – dal 1964 al 1974 – lo ha visto anche ottenere un premio di Mvp Nba nel 1970, sette convocazioni all’All-Star Game e cinque inclusioni nei primi quintetti Nba.

Celebri, e indimenticabili, i primi due canestri segnati su una gamba sola in gara-7 della finale Nba 1970 contro i Lakers, quando un infortunio sembrava averlo costretto al forfait: furono gli unici due canestri della sua gara, ma la sola presenza in campo ispirò i Knicks al successo nella decisiva gara della serie finale.

Già membro della Hall of Fame di Springfield, in carriera ha collezionato 19 punti e 13 rimbalzi di media ma nella stagione del primo anello (1969-70) viaggiò a quasi 22 punti e 14 rimbalzi a sera. Per lui anche una breve carriera da allenatore, poco più di un anno ai Knicks e lo stesso periodo un decennio dopo ai Nets.