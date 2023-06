Basket, Nba: Ja Morant sospeso per 25 partite

Giugno 16, 2023

New York, 16 giu. (Adnkronos) – La star dei Memphis Grizzlies Ja Morant è stata sospesa per 25 partite per condotta dannosa per il campionato. Lo ha annunciato l’Nba. “La sospensione di Morant inizia immediatamente e rimarrà in vigore per le prime 25 partite della regular season 2023-24. Morant dovrà anche rispettare determinate condizioni prima di essere reintegrato”, ha affermato l’Nba. Inoltre, “Morant non è idoneo a partecipare a qualsiasi campionato pubblico o attività di squadra, comprese le partite di pre-season, durante il corso della sua sospensione”. Il giocatore di basket è la seconda volta che viene sospeso negli ultimi tre mesi per aver mostrato un’arma da fuoco sui social media, dopo una sospensione di otto partite a marzo.

“La decisione di Ja Morant di impugnare ancora una volta un’arma da fuoco sui social media è allarmante e sconcertante data la sua condotta simile a marzo, per la quale era già stato sospeso per otto partite”, ha dichiarato il commissioner Nba Adam Silver. “La possibilità per altri giovani di emulare la condotta di Ja è particolarmente preoccupante. In queste circostanze, riteniamo che una sospensione di 25 partite sia appropriata e chiarisca che non sarà tollerato un comportamento sconsiderato e irresponsabile con le armi”.

Morant ha posato con un’arma da fuoco in un’auto durante un video trasmesso in live streaming il 13 maggio, meno di due mesi dopo aver ricevuto una sospensione di otto partite dall’Nba per lo streaming live di un video il 4 marzo in cui mostrava un’arma da fuoco mentre si trovava in un stato di ebbrezza in una discoteca della zona di Denver.

L’ufficio della lega ha scoperto che, il 13 maggio, Morant ha mostrato intenzionalmente e in modo ben visibile una pistola mentre era in macchina con diverse altre persone mentre stavano lasciando un incontro a Memphis. Morant ha impugnato l’arma pur sapendo di essere registrato e che la registrazione era stata trasmessa in live streaming su Instagram Live, nonostante avesse preso impegni con l’Nba e dichiarato pubblicamente che non avrebbe ripetuto la condotta per la quale era stato precedentemente punito. Il 16 maggio, Morant ha rilasciato una dichiarazione assumendosi la piena responsabilità delle sue azioni.

“Per Ja, il basket deve passare in secondo piano in questo momento”, ha detto Silver. “Prima del suo ritorno a giocare, sarà tenuto a formulare e realizzare un programma con la lega che affronti direttamente le circostanze che lo hanno portato a ripetere questo comportamento distruttivo”.