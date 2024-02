Basket: Nba, James e Davis show nel successo dei Lakers sui Pistons di Fontecchio

Febbraio 14, 2024

Los Angeles, 14 feb. -(Adnkronos) – LeBron James (25 punti e 8 assist) e Anthony Davis (20 punti e 14 rimbalzi) guidano i Lakers (29-26) ad una netta vittoria casalinga per 125-111 contro i Pistons (8-45) dell’azzurro Simone Fontecchio. I padroni di casa trovano anche 21 punti da D’Angelo Russell e comandano dall’inizio alla fine, Detroit tira con il 41.7% dal campo e trova in Ausar Thompson (19 punti con 9/13 dal campo) l’unica nota positiva di una serata da dimenticare in fretta. Partito nel quitetto titolare Fontecchio gioca poco meno di 26 minuti e manda a referto 8 punti, tirando 3/6 dal campo, a cui aggiunge 4 rimbalzi e 4 assist.