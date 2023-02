Basket: Nba, James firma una tripla doppia al Garden, i Lakers superano i Knicks all’overtime

Febbraio 1, 2023

New York, 1 feb. – (Adnkronos) – Altra serata da record per LeBron James, che diventa il 4° all-time per assist nella storia Nba e trascina i Lakers (24-28) al successo dopo un tempo supplementare per 129-123 sui Knicks (27-25) al Madison Square Garden di New York. James, che avvicina anche il record di punti all-time in Nba – ne mancano 89 per acciuffare Kareem Abdul-Jabbar – si regala anche la prima tripla doppia stagionale da 28 punti con 11/25 al tiro, 10 rimbalzi e 11 assist.

Al resto ha pensato Anthony Davis, autore di 27 punti e nove rimbalzi, mentre Rui Hachimura – partito in quintetto – ne aggiunge 19 con 8/12 al tiro, mostrando già una discreta intesa con i nuovi compagni. Russell Westbrook invece ne mette 17 a gara in corso con sei rimbalzi e otto passaggi vincenti.

New York invece si aggrappa invano all’ennesima prestazione da All-Star di un Jalen Brunson che dimostra sempre più il suo talento: 37 punti con 13/29 al tiro, sei assist e tante giocate decisive per portare la sfida all’overtime, con Julius Randle che al suo fianco realizza 23 punti (fermando in parte l’attacco con il suo gioco disfunzionale) conditi con 12 rimbalzi e cinque passaggi vincenti. Ottimo impatto anche delle riserve in casa Knicks: Immanuel Quickley ne mette 19 con otto assist, doppia doppia invece per Isaiah Hartenstein da 16 e 13 rimbalzi.