Basket: Nba, James trascina i Lakers al successo all’overtime su Utah

Aprile 5, 2023

Salt Lake City, 5 apr. -(Adnkronos) – Vittoria cruciale per i Los Angeles Lakers (41-38) che si impongono dopo un tempo supplementare per 135-133 in trasferta a Salt Lake City contro gli Utah Jazz (36-43). La squadra californiana spreca una doppia cifra di vantaggio a 1:43 dalla fine permettendo ai Jazz di pareggiare con un parziale di 10-0 per forzare l’overtime, ma rimettono le cose a posto trovando il canestro del definitivo vantaggio a 27 secondi dalla fine del supplementare con un sottomano di LeBron James – il quale aveva fallito un tiro simile al termine dei regolamentari. La quarta vittoria di fila vale l’aggancio ai Clippers al sesto posto della Western Conference alla vigilia del derby di Los Angeles previsto per la prossima notte. James firma la sua miglior prestazione da quando è rientrato con 37 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, leader di un quintetto che manda anche Austin Reaves (28 punti), Anthony Davis (21+14) e Dennis Schröder (18) in doppia cifra, oltre a un Rui Hachimura da 17 con 7/11 al tiro in 25 minuti dalla panchina. I Jazz mandano tre giocatori sopra quota 20 con 23 a testa di Talen Horton-Tucker e Kelly Olynyk e 22 di Ochai Agbaji, mentre Simone Fontecchio dalla panchina si ferma a 6 punti con 2/5 al tiro in 22 minuti.