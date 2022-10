Basket: Nba, Jaylen Brown lascia l’agenzia di Kanye West dopo le frasi antisemite

Ottobre 26, 2022

Boston, 26 ott. – (Adnkronos) – La collaborazione tra l’All-Star dei Boston Celtics Jaylen Brown e l’agenzia sportiva fondata dall’artista precedentemente noto come Kanye West, Donda Sports, è giunta al termine dopo pochi soli mesi. A seguito delle frasi antisemite di Ye, che gli sono valse l’espulsione da Instagram e Twitter oltre che la fine del suo contratto multimilionario con Adidas, anche Brown e un’altra stella dello sport Usa come Aaron Donald dei Los Angeles Rams hanno deciso di chiudere i rapporti, nonostante solamente ieri Brown avesse annunciato al Boston Globe di voler rimanere con Donda Sports.

“Nelle ultime 24 ore ho potuto riflettere e capire meglio come le mie precedenti parole mancassero di chiarezza nell’esprimere la mia posizione contro le recenti parole e azioni insensibili che sono state dette e fatte. E per questo mi scuso” ha scritto Brown su Twitter. “Voglio essere il più chiaro possibile. Sono sempre stato e sarò sempre contro qualsiasi forma di antisemitismo, odio e retorica oppressiva. Ci sono momenti in cui la mia voce e la mia posizione non possono coesistere in spazi che non corrispondono ai miei valori. Per questo motivo termino la mia associazione con Donda Sports”. Brown si era unito all’agenzia di Ye lo scorso maggio durante i playoff NBA, e si unisce a una lunga lista di aziende che hanno chiuso i rapporti con Kanye West come Creative Artists Agency, Balenciaga, Gap e Foot Locker.