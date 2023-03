Basket: Nba, Jazz ko a Dallas 120-116, prima da titolare per Fontecchio con Utah

Marzo 8, 2023

Dallas, 8 mar. – (Adnkronos) – Soffre più del previsto Dallas (34-32) per battere Utah (31-35) 120-116 in un finale combattuto e segnato anche dalle giocate di un Luka Doncic da 29 punti con 10/23 al tiro, dieci rimbalzi e sei assist in 34 minuti, contro i rimaneggiati Jazz che schierano un quintetto inedito e ritrovano in campo un Lauri Markkanen (infortunato nell’ultimo match) da 33 punti, 12/20 al tiro, 5/9 dall’arco e sei rimbalzi, dando battaglia per 48 minuti. Kyrie Irving non ha perso il vizio neanche passando ai Mavericks, mantenendo il primato di miglior giocatore per punti segnati nell’ultima frazione: ne arrivano 17 contro i Jazz, in un match complessivamente da 33 punti per l’ex Nets che manda a segno anche una delle triple più pesanti negli ultimi possessi e regala ai texani un successo che vale il 5° posto a Ovest, in una classifica strettissima in cui ogni risultato dell’ultimo mese di regular season potrebbe essere decisivo. Sensazione mai provata prima per Simone Fontecchio, lanciato in quintetto dai Jazz – prima da titolare in carriera in Nba – in un match in cui segna il primo canestro della sfida dimostrando di non avere timore reverenziale, ma poi costretto ad aspettare metà quarto periodo per ritrovare il fondo della retina (sempre con i piedi oltre l’arco) in un match da sei punti e tre rimbalzi complessivi, con 2/7 dalla lunga distanza in 29 minuti.