Basket: Nba, Jokic e Murray trascinano Denver al successo in trasferta sui Pacers

Gennaio 24, 2024

Indianapolis, 24 gen. – (Adnkronos) – I campioni Nba in carica dei Denver Nuggets (30-14) si impongono 114-109 sul campi degli Indiana Pacers (24-20). Un terzo quarto da 39-19 per gli ospiti sembra risolvere la gara (con anche l’espulsione di coach Rick Carlisle), ma Denver deve lottare fino agli ultimi secondi per resistere alla rimonta di Indiana, che senza la loro stella Tyrese Haliburton è guidata dai 22 punti di Myles Turner e dalla doppia doppia di Pascal Siakam con 16 e 10 rimbalzi. Alla fine i Nuggets la spuntano grazie ai 31 punti a testa di Jamal Murray (con anche 8 rimbalzi e 7 assist) e di Jokic, autore dell’ennesima tripla doppia. Incalzato da Domantas Sabonis, che con tre triple doppie consecutive lo aveva raggiunto a quota 12, il centro serbo dei Nuggets piazza l’ennesima gara da antologia chiudendo con 31 punti, 13 rimbalzi e 10 assist e prendendosi anche la soddisfazione di segnare la tripla che chiude definitivamente i conti a 6.1 secondi dalla fine, la terza a bersaglio sulle quattro tentate in serata. Per lui un solo pallone perso e le solite, ottime percentuali al tiro (13/19 dal campo).