Basket: Nba, Jokic e Murray trascinano Denver al successo sui Lakers

Denver, 10 gen. – (Adnkronos) – I Denver Nuggets lanciati al vertice della Western Conference fanno pesare il fattore campo e si prendono senza grande affanno quella che è la vittoria numero 11 consecutiva in casa superando 122-109 i Los Angeles Lakers, privi dell’infortunato LeBron James, oltre al lungodegente Anthony Davis. I californiani che non vanno oltre i 17 punti e 10 rimbalzi di Thomas Bryant e i 25 con sette rimbalzi e sette assist di un incisivo Russell Westbrook in uscita dalla panchina.

Avanti anche di 20 lunghezze prima di alzare un po’ il pedale dall’acceleratore nel finale, i Nuggets si godono la miglior prestazione stagionale di Jamal Murray che chiude con 34 punti, 5/9 dall’arco, sette rimbalzi, quattro assist e un paio di recuperi, a cui si aggiungono i 16 punti realizzati da Kentavious Caldwell-Pope e i 12 con sette rimbalzi di Michael Porter Jr., per un gruppo che al momento si gode il primo posto a Ovest in coabitazione con Memphis (27-13 il record).

Discorso a parte invece va fatto per Nikola Jokic, principale artefice del ko Lakers dopo cinque vittorie in fila: il due volte Mvp in carica si regala un’altra prestazione da record raccogliendo la tripla doppia numero 11 della sua stagione, autore di 14 punti, 16 assist e 11 rimbalzi. Mai nessuno nella storia Nba aveva messo a referto cifre del genere, chiudendo anche con il 100% al tiro: 5/5, giusto il minimo indispensabile.