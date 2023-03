Basket: Nba, Jokic festeggia le 100 triple doppie in carriera e Denver vince facile a Houston

Marzo 1, 2023

Houston, 1 mar. – (Adnkronos) – Tutto troppo facile per Denver (44-19) che vince 133-112 senza affanno a Houston (13-48), segnando 74 punti nel solo primo tempo e amministrando poi nella ripresa in un match mai in discussione. Continua la pessima stagione dei texani, giunti alla decima sconfitta in fila, concedendo oltre il 57% dal campo agli avversari e non riuscendo ad andare oltre i 17 punti a testa di Jalen Green e Tari Eason con 7/10 al tiro (forse l’unica nota positiva insieme a Alperen Sengun della stagione di Houston). Altra serata storica per Nikola Jokic, che continua la sua cavalcata da Mvp mettendo a referto la 24/a tripla doppia della sua stagione (la 15/a nelle ultime 20 partite): soprattutto, per il centro serbo, è la numero 100 in carriera, con Denver che ha vinto le ultime 28 partite in fila in cui Jokic ha raccolto cifre del genere. Alla sirena finale questa volta sono 14 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, molti dei quali utili ad armare la mano di un Jamal Murray da 32 punti. I Nuggets restano in testa alla Western Conference.