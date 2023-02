Basket: Nba, Jokic trascina Denver al successo su Minnesota

Febbraio 8, 2023

Denver, 8 feb. – (Adnkronos) – Facile successo casalingo per Denver (38-17) che domina 146-112 contro i Minnesota Timberwolves (29-28). Basta un quarto per raccontare la clamorosa stagione dei Nuggets finora, straripanti contro Minnesota e avanti 49-19 dopo 12 minuti in un match che non è mai iniziato, conquistato senza affanno dalla miglior squadra della Western Conference contro un avversario che non va oltre i 19 punti di Anthony Edwards (anche lui in campo soltanto per 21 minuti, poi tenuto a riposo in una partita in cui i T’Wolves non sono mai stati realmente in corsa).

A quel punto a Nikola Jokic basta mezza partita per raccogliere la 19/a tripla doppia stagionale – coincise con altrettante vittorie di Denver – da 20 punti, 16 assist e 12 rimbalzi (seconda volta in carriera che ci riesce prima dell’intervallo lungo). Merito del già citato primo quarto da record: 79% al tiro, secondo più prolifico nella storia della franchigia anche grazie a 19 dei 30 punti realizzati da Michael Porter Jr. – apparso in netta crescita di condizione, così come il resto di una corazzata che punta dritta ai playoff.