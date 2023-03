Basket: Nba, Lakers senza James ko a Memphis

Marzo 1, 2023

Memphis, 1 mar. – (Adnkronos) – La prima partita senza LeBron James non sorride ai Lakers (29-33) che cedono 121-109 a Memphis (37-23). I californiani reggono per un tempo andando all’intervallo avanti di tre lunghezze ma vengono travolti da un terzo quarto da 47 punti dei padroni di casa, sospinti da un clamoroso Ja Morant.

Ai gialloviola non bastano i 28 punti con 19 rimbalzi di Anthony Davis, i 21 di Lonnie Walker e i 17 di Austin Reaves, pagando a carissimo prezzo le 26 palle perse che portano a 41 punti degli avversari. Morant gioca un primo tempo sottotono da appena 3/14 al tiro e appena 6 punti, ma detona prepotentemente nel terzo quarto durante il quale sbaglia appena due dei 12 tiri tentati e realizza 28 dei suoi 39 punti finali. A questi aggiunge anche 10 rimbalzi e 10 assist per una sensazionale tripla doppia, a cui si uniscono i 18 punti e 11 rimbalzi di Xavier Tillman e i 16 a testa di Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. per la 26esima vittoria interna stagionale – solo Denver fa meglio in tutta la Nba.