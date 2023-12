Basket: Nba, Leonard show e i Clippers battono nettamente i Kings 119-99

Dicembre 13, 2023

Los Angeles, 13 dic. -(Adnkronos) – Quarta vittoria di fila dei Los Angeles Clippers (12-10) che superano nettamente in casa per 119-99 Sacramento (13-8) in uno dei tanti derby californiani della regular season Nba. Vittoria netta e convincente dei padroni, che mettono subito in chiaro di non aver alcuna intenzione di lasciare spazio ai Kings. Kawhi Leonard guida con 31 punti (11/14 al tiro) i padroni di casa, che trovano anche 15 punti da Norman Powell in uscita dalla panchina. Sacramento prova ad aggrapparsi alla consueta doppia doppia di Domantas Sabonis (15 punti e 10 rimbalzi) ma senza mai riuscire davvero a impensierire i Clippers.