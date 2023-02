Basket: Nba, Miami vince a Philadelphia e interrompe una serie di 4 sconfitte di fila

Febbraio 28, 2023

Philadelphia, 28 feb. -(Adnkronos) – I Miami Heat (33-29) si impongono 101-99 a Philadelphia contro i Sixers (39-21) e interrompono una striscia di 4 sconfitte consecutive. Jimmy Butler firma il canestro acrobatico del sorpasso a 90 secondi dalla sirena, in un match per lui da 23 punti, 11 rimbalzi e 9 assist – leader degli Heat che mandano cinque giocatori in doppia cifra e battono in volata a domicilio una delle squadre più forti della Eastern Conference. Inutili i 27 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid e i 20 con 12 assist di James Harden, che sbaglia sulla sirena la potenziale tripla della vittoria.