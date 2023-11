Basket: Nba, Milwaukee vince a Miami 131-124 trascinata da Antetokounmpo e Lillard

Novembre 29, 2023

Miami, 29 nov. – (Adnkronos) – I Milwaukee Bucks (13-5) superano 131-124 in trasferta i Miami Heat (10-8) e si qualificano per i quarti di finale della Nba Cup con il primo posto nel girone B dell’Est. Gli Heat, senza la loro stella Jimmy Butler, partono male sbagliando 10 dei loro primi 11 tiri, si aggrappano a Bam Adebayo (31 punti, 10 rimbalzi e 5 assist) ma crollano nel 4° quarto. Per Milwaukee, oltre al solito, dominante Giannis Antetokounmpo ci sono 32 punti e 9 assist di Damian Lillard e 17 punti con 8 rimbalzi di Khris Middleton. Il 29enne greco segna 20 dei suoi 33 punti nel secondo tempo, tirando 10/16 dal campo e aggiungendo 10 rimbalzi, 5 assist, 3 palle recuperate e una stoppata all’ennesima grande prestazione di questo inizio di stagione