Basket: Nba, Minnesota vince in rimonta a Miami e resta in vetta alla Western Conference

Dicembre 19, 2023

Miami, 19 dic. – (Adnkronos) – Vittoria in rimonta per Minnesota (20-5) che vince 112-108 a Miami sugli Heat (15-12) e resta in vetta alla Western Conference. Sotto anche di 17 punti nel corso del primo tempo, i Timberwolves stringono le maglie della difesa nella ripresa concedendo solamente 42 punti ai padroni di casa, rimontando per la settima volta in stagione uno svantaggio in doppia cifra (nessuno come loro in Nba). Anthony Edwards guida la carica chiudendo con 32 punti, seguito dai 18 di Karl-Anthony Towns per rovinare il ritorno in campo di Tyler Herro (25 punti dopo 18 partite di assenza) e di Bam Adebayo (22 dopo aver saltato le ultime 7 partite).