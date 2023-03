Basket: Nba, Morant rischia di perdere fino a 39 mln di dollari dopo la sospensione

Marzo 15, 2023

Memphis, 15 mar. – (Adnkronos) – La pistola mostrata durante una diretta social da un locale notturno di Denver, potrebbe costare a Ja Morant fino a 39 milioni di dollari. E’ quello che riportano diversi media americani, che hanno analizzato la situazione contrattuale della stella dei Memphis. L’estensione da cinque anni di contratto di Morant da 194.3 milioni di dollari con i Grizzlies (il 25% del salary cap), prevede infatti un bonus legato a certi obiettivi. Se Morant a fine stagione dovesse essere Mvp, miglior difensore della lega, o entrare in uno dei tre All-Nba Team, avrebbe infatti un aumento che lo porterebbe a guadagnare fino a 233.1 milioni di dollari (il 30% del salary cap). Prima della sospensione – con la data del rientro non ancora chiara e il giocatore impegnato al momento in un programma di recupero – l’ingresso di Morant in uno dei tre migliori quintetti della stagione era praticamente certo. Ora la sua assenza prolungata potrebbe portare a una sua esclusione. Esclusione che gli costerebbe appunto oltre 30 milioni di dollari.