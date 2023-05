Basket: Nba, Phoenix licenza coach Monty Williams dopo la sconfitta ai playoff con Denver

Maggio 14, 2023

Phoenix, 14 mag. – (Adnkronos) – Una sconfitta pesante come quella subita in gara-6 dai Phoenix Suns è stata l’ultima goccia del vaso: il proprietario Mat Ishbia dopo pochi minuti dalla fine del ko interno subito per mano dei Denver Nuggets che ha messo fine alla stagione dei Suns ha deciso immediatamente di licenziare coach Monty Williams, secondo quanto raccontato da Espn. Ishbia, che ha preso il controllo della squadra a febbraio giusto in tempo per realizzare lo scambio che ha portato Kevin Durant in Arizona, non è mai stato convinto di Williams come allenatore per la sua squadra e ha fatto comunicare la decisione al General Manager James Jones, che al contrario è sempre stato alleato e sostenitore di Williams.

Non è escluso che altri cambiamenti all’interno della franchigia siano all’orizzonte: giusto ieri il reporter Chris Haynes aveva diffuso la notizia che un dirigente e due scout erano stati licenziati subito dopo la sconfitta contro Denver, e nelle ultime partite Ishbia è stato spesso visto seduto a bordocampo con Isiah Thomas, leggenda Nba con alle spalle un passato (non certamente vincente) come dirigente e allenatore dei Toronto Raptors e dei New York Knicks. È prassi abbastanza consolidata che un nuovo proprietario cambi molto all’interno della franchigia, e Ishbia — che ha investito la somma record di 4 miliardi di dollari per acquistare i Suns — non fa di certo eccezione.

Il percorso di Monty Williams in Arizona rimane comunque un enorme successo. I Suns erano una delle squadre più perdenti della lega prima che lui ne prendesse le redini, cambiandone lo spirito e la mentalità fino a farla diventare una delle migliori squadre della Nba. Dopo aver destato un’ottima impressione già nella bolla di Orlando, nel 2021 Williams ha guidato i Suns alle prime Finali Nba dal 1993 e l’anno successivo ha vinto 64 partite di regular season (record di franchigia), conquistando non solo il primo posto ma anche il premio di Allenatore dell’Anno (curiosamente, quattro degli ultimi sei coach dell’anno sono stati licenziati). Williams però paga le due ultime pesanti eliminazioni dai playoff, quella in gara-7 dello scorso anno contro Dallas e quella di pochi giorni fa contro Denver, entrambe arrivate perdendo malamente davanti al proprio pubblico. Il suo record complessivo è di 194 vittorie e 115 sconfitte in regular season (pari a una percentuale del 62.8%) e di 27-19 ai playoff.