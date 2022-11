Basket: Nba, successo in rimonta dei Clippers in casa dei Blazers

Novembre 30, 2022

Portland, 30 nov. – (Adnkronos) – Successo in rimonta dei Los Angeles Clippers (13-9) che si impongono a Portland 118-112. Volano via 18 lunghezze di vantaggio per i Blazers (11-10) a meno di un quarto d’ora dalla fine, in un ribaltone complessivo di 24 punti che ha portato i Clippers – nonostante l’assenza di Paul George e Kawhi Leonard – a prendersi il quinto successo nelle ultime sette gare grazie ai 24 punti, 12 assist e 7 rimbalzi di Reggie Jackson e soprattutto ai 32 punti di uno scatenato Norman Powell in uscita dalla panchina che ne mette 22 nel solo quarto e decisivo periodo, suo nuovo massimo in carriera.

Vanificata quindi in casa Blazers la super prestazione di Anfernee Simons, chiamato a fare le veci di Damian Lillard che dovrebbe rientrare dall’infortunio la prossima settimana: il giovane talento di Portland ne mette 37 con 9/16 al tiro, 13/24 dal campo, aggiungendo anche 4 assist e trascinando per tre quarti e mezzo i Blazers. Poi il 36-17 di parziale finale dei Clippers a dimostrazione di come la luce si sia spenta sul più bello anche per lui.

Per la squadra di casa ottime prove anche di Jerami Grant che realizza 32 punti con 12/24 al tiro, 5/11 dall’arco e Jusuf Nurkic, vicino alla tripla doppia con 13 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.