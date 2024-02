Basket: Nba, super Davis trascina i Lakers al successo a Charlotte

Febbraio 6, 2024

Charlotte, 6 feb. – (Adnkronos) – I Los Angeles Lakers (27-25) concludono la loro trasferta da sei partite in fila con la quarta vittoria, la terza consecutiva dopo quelle a Boston e New York. LeBron James e compagni si impongono 124-118 a Charlotte contro gli Hornets (10-39). Dopo averne realizzata solamente una in carriera prima di quest’anno, Anthony Davis si regala la sua seconda tripla doppia stagionale chiudendo con 26 punti, 15 rimbalzi e 11 assist, guidando un attacco equilibrato che può contare su ben 36 assist sui 50 canestri realizzati anche in una serataccia al tiro da fuori (8/34). D’Angelo Russell è il top scorer a quota 28 punti, James ne aggiunge 26 con 7 assist in poco meno di 40 minuti di gioco. La partita è rimasta in bilico fino alla fine grazie agli sforzi di Miles Bridges e Brandon Miller. Il primo chiude con il suo massimo stagionale da 41 punti realizzando 16 dei 26 tiri tentati di cui 5/10 dalla lunga distanza; il rookie invece è l’anima della rimonta mettendone 16 dei suoi 33 nel quarto periodo, diventando la prima matricola nella storia degli Hornets a realizzare due gare in fila da 30+ punti dopo i 35 realizzati contro Indiana, meritandosi i complimenti di LeBron James.