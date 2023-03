Basket: Nba, super Davis trascina i Lakers al successo sui Grizzlies

Marzo 8, 2023

Los Angeles, 8 mar. -(Adnkronos) – I Lakers (32-34) sconfiggono i Grizzlies (38-26) per 112-103 e si prendono il nono posto virtuale a Ovest, in una serata speciale per i gialloviola in cui si festeggia un grande del passato come Pau Gasol: una scarica d’adrenalina utile a un gruppo costretto ancora una volta a fare a meno di LeBron James e D’Angelo Russell. A Memphis invece manca Ja Morant, impegnato in vicende e indagini lontano dal parquet, con Memphis che incassa il terzo ko in fila e non va oltre i 26 punti e otto rimbalzi di Jaren Jackson Jr e i 16 realizzati da Tyus Jones. Determinate ancora una volta Anthony Davis, autore di 30 punti e ben 22 rimbalzi in un match da 11/17 al tiro per lui, tre assist e due stoppate, in cui fa di tutto su entrambi i lati del campo e trascina i gialloviola anche grazie ai 17 punti di Dennis Schröder e di Rui Hachimura e Austin Reaves in uscita dalla panchina. I Lakers riescono quindi dopo mesi a riacciuffare la zona play-in, ora l’obiettivo è quello di non farsela più sfuggire nel prossimo mese.