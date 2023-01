Basket: Nba, super Doncic non basta a Dallas, i Clippers vincono 113-101

Gennaio 11, 2023

Los Angeles, 11 gen. -(Adnkronos) – Tornano al successo i Clippers (22-21), reduci da sei sconfitte in fila e a caccia di una vittoria che scacciasse via i fantasmi delle ultime settimane: contro Dallas (23-19) i ragazzi di coach Tyronn Lue si impongono 113-101 giocando un primo tempo convincente, scappando via nel punteggio (38 punti nel solo secondo quarto) e poi controllando il ritorno di fiamma dei texani, guidati ovviamente da uno straripante Luka Doncic che però non cambia la sostanza alla sfida.

Determinante il contributo di un Kawhi Leonard autore della sua miglior prestazione a livello realizzativo dell’intera stagione: 33 punti con 9/12 al tiro, 3/5 dall’arco, nove rimbalzi, quattro assist e quattro recuperi, in un match a tutto tondo per lui – ennesima conferma di una forma che sta tornando ottimale (quattro delle ultime cinque gare con almeno 24 punti a referto). Senza Paul George, a recitare la parte del secondo violino ci pensa Norman Powell, autore di 27 punti con 8/14 dal campo e tre triple a bersaglio.

Non bastano ai Mavericks i 43 punti di uno scatenato Luka Doncic, che quando vede i Clippers diventa incontenibile (sono oltre 32.6 punti di media realizzati dallo sloveno contro la squadra di Los Angeles, soltanto Michael Jordan e Wilt Chamberlain ne hanno messi di più contro lo stesso avversario affrontato almeno 10 volte in Nba). Per lui 12/22 al tiro e anche 11 rimbalzi, sette assist e un paio di recuperi, mentre Tim Hardaway Jr. ne aggiunge 16 e Spencer Dinwiddie segna 13 punti.