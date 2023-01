Basket: Nba, Toronto perde Porter per tutta la stagione

Gennaio 11, 2023

Toronto, 11 gen. – (Adnkronos) – La stagione dell’ala dei Toronto Raptors Otto Porter si conclude molto prima del previsto dopo l’operazione al piede sinistro a cui il giocatore si è sottoposto nei giorni scorsi: “Ha cercato in tutti i modi di evitare l’intervento – ha dichiarato il GM di Toronto Bobby Webster – ma l’operazione alla fine era la soluzione migliore in un’ottica di lungo periodo per la sua carriera”. Saranno soltanto 8 quindi le gare disputate da Porter in maglia Raptors quest’anno, quando è sceso in campo dal 2 al 14 novembre: 5.5 punti con 2.4 rimbalzi in poco più di 18 minuti il suo apporto, ovviamente limitato. Ora l’operazione che lo terrà fuori per il resto della stagione, e che permetterà a Toronto di chiedere alla lega un’eccezione salariale per recuperare almeno parzialmente (al 50%) il salario su di lui investito quest’anno (6 milioni, di cui 3 potrebbero quindi tornare a disposizione). In attesa che dall’anno prossimo il prodotto di Georgetown possa tornare in campo.