Basket: Nba, Towns segna 62 punti ma Minnesota perde in casa con Charlotte

Gennaio 23, 2024

Minneapolis, 23 gen. -(Adnkronos) – Sorprendente sconfitta casalinga di Minnesota (30-13) che va ko con Charlotte (10-31) per 128-125. I Timberwolves sprecano la serata di grazia di Karl-Anthony Towns, crollano nel 4° quarto e finiscono per perdere una partita che sulla carta non doveva avere storia. A guidare gli Hornets sono Miles Bridges (28 punti) e il rookie Brandon Miller (27 punti con 11/13 dal campo). Minnesota nell’ultima frazione tira 6/22 dal campo e sbaglia la tripla del possibile pareggio proprio con Towns.

In una serata insolitamente sottotono di Anthony Edwards (9 punti e 3/11 dal campo) i T’Wolves si affidano all’altra loro stella e Towns risponde con 62 punti tirando 21/35 dal campo e 10/15 dal campo, con anche 8 rimbalzi; 44 dei 62 punti di Towns arrivano però nella prima metà di gara, mentre il lungo di Minnesota affonda insieme ai compagni nel 4° quarto dove ne segna solo 4 tirando 2/10 dal campo.