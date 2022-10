Basket: Nba, Tyler Herro firma un rinnovo da 130 milioni di dollari con Miami

Ottobre 3, 2022

Miami, 3 ott. – (Adnkronos) – Il miglior sesto uomo dell’anno della passata stagione passa all’incasso e raccoglie quanto di buono seminato con gli Heat nelle ultime stagioni: Tyler Herro infatti ha firmato un rinnovo da 130 milioni di dollari per quattro stagione con Miami, garantendosi così un accordo da oltre 30 milioni di dollari annui prima che il prossimo 17 ottobre scadesse l’opzione di rinnovo per i giocatori scelti al Draft 2019. Herro si metterà in tasca circa 120 milioni di dollari garantiti (tanti bigliettoni da contare, come racconta la Gif postata sul suo profilo Twitter), che potranno diventare 130 grazie all’ottenimento di bonus alla portata di un giocatore che ha chiuso lo scorso anno con oltre 20 punti di media a referto.